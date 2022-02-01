Верховный суд счел ликвидацию "Мемориала" соразмерной его нарушениям

Неисполнение требований закона об иноагетах посягает на основы конституционного правопорядка, считает ВС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Ликвидация "Международного Мемориала" (признан в России НКО-иноагентом) отвечает принципу соразмерности и соответствует допущенным организацией нарушениям, следует из решения Верховного суда России. Документ есть в распоряжении "Интерфакса".

Суд пришел к выводу, что требование генпрокурора "о применении крайней меры публично-правовой ответственности в виде ликвидации общественного объединения является обоснованным и соответствует принципу соразмерности допущенным нарушениям и вызванным ими последствиям", говорится в решении.

К такому решению суд пришел, "исходя из характера и многочисленности допущенных Организацией нарушений и их последствий, неоднократности применения административного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, которое не повлекло пресечения неправомерных действий Организации и устранения их последствий, принимая во внимание исчерпанность средств государственного реагирования, в целях защиты основ конституционного строя".

ВС указал, что неисполнение "Мемориалом" требований закона, касающихся порядка регистрации, требований устава, а также положений закона "О некоммерческих организациях" в отношении НКО - иностранных агентов "нарушает конституционный принцип равенства общественных объединений, тем самым посягает на основы конституционного правопорядка".

По оценке суда, "Мемориал" не только не предпринял все возможные действия для устранения допущенных им нарушений, но "умышленно не исполняет законодательство", хотя "объективных препятствий для этого не имеется".

"Скрывая информацию о выполнении функций иностранного агента, Организация не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, нарушает права граждан на достоверную информацию о ее деятельности, тем самым допускает грубые нарушения законодательства Российской Федерации", - заключил Верховный суд.

По мнению суда, маркировка, которую "Мемориал" использовал для обозначения статуса иноагнета, не содержит сведений, которые требует закон, и не информативна. Ссылка на полученные "Мемориалом" награды, по мнению суда, "сама по себе не свидетельствует о несоразмерности требуемой меры ответственности общественного объединения допущенным нарушениям".

Верховный суд 28 декабря ликвидировал международное просветительское общество "Мемориал" вместе со всеми его подразделениями и структурами по иску Генпрокуратуры. 28 января организация обжаловала это решение.

Мосгорсуд 29 декабря ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" (также признан иноагентом).

Претензии прокуроров к организациями связаны со случаями отсутствия маркировки иноагента на материалах. Кроме того, Генпрокуратура считает, что международный "Мемориал" при наличии иностранного финансирования занимается политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признал и настаивал, что законных оснований для ликвидации общества нет.

По обращению ПЦ "Мемориал" Европейский суд по правам человека предписал российским властям приостановить исполнение судебных решений о ликвидации организаций до рассмотрения их жалоб на закон об иностранных агентах в Страсбурге.