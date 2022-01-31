"Мемориал" обжаловал решение Верховного суда РФ о ликвидации общества

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Просветительское общество "Мемориал" (признано в России НКО-иноагентом - ИФ) подало апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ о ликвидации организации, говорится в сообщении общества.

"28 января 2022 года юристы "Международного Мемориала" подали апелляционную жалобу на решение Верховного суда от 28 декабря 2021 года о ликвидации организации за неисполнение закона об иностранных агентах, - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Как указывают в "Мемориале" решение о ликвидации общества "противоречит международным обязательствам Российской Федерации (само законодательство о некоммерческих организациях, нарушение которого вменено "Мемориалу", противоречит международным договорам)".

Кроме того, там настаивают, что "отсутствие маркировки (иноагента - ИФ) не является грубым неоднократным нарушением закона (не создает реальную угрозу и не влечет причинение серьезного вреда)".

"Ликвидация "Международного Мемориала", уже выплатившего штрафы за немаркировку материалов, нарушает запрет на привлечение к ответственности дважды за одно и то же", - отмечают в "Мемориале".

Также в "Мемориале" подчеркивают, что ликвидация общества "является несоразмерной мерой".

Наконец в "Мемориале" указывают на то, что "суд принял решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в административном деле".

Юристы общества просят апелляционную коллегию Верховного суда отменить решение первой инстанции и вынести по делу новое решение - об отказе в удовлетворении требования Генеральной прокуратуры о ликвидации общества.

Ликвидация "Мемориалов" в РФ

Международный "Мемориал", а также правозащитный центр "Мемориал" (признан в РФ НКО-иноагентом) были ликвидированы по искам Генеральной прокураторы и прокуратуры Москвы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря прошлого года соответственно.

По решению ВС ликвидации подлежит "Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" и ее региональные отделения и иные структурные организации".

Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушениями "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов.

В Генпрокуратуре утверждают, что "Мемориал" скрывает "факт выполнения функции иностранного агента", в связи с чем общество и его должностные лица с 2019 года неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Кроме того, в надзорном ведомстве установили, что "Мемориал" при наличии иностранного финансирования занимается политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Прокуратура считает, что ликвидация общества соразмерна допущенным правонарушениям и необходима.

"Мемориал" претензии Генпрокуратуры не признал и настаивал, что законных оснований для ликвидации общества нет.

В "Мемориале" подчеркивали, что общество и одноименный правозащитный центр уже выплатили штрафов суммарно более чем на 6 млн руб., назначенных им за нарушения законодательства о деятельности иноагентов.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после обращения ПЦ "Мемориал" предписал российским властям приостановить исполнение судебных решений о ликвидации организаций до рассмотрения их жалоб на закон об иностранных агентах в Страсбурге.