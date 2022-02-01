В Роспотребнадзоре ждут, что пик заболеваемости COVID в РФ наступит к середине февраля

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом в РФ продолжится еще некоторое время, пик заболеваемости наступит к середине февраля, тогда показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими, заявила "Интерфаксу" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости (...) К середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось", - сказала Пшеничная, отвечая на вопрос агентства о том, когда может наступить пик заболеваемости COVID-19.

При этом она отметила, что "такой резкий подъем заболеваемости позволяет нам предполагать, что и после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах".

Она сказала, что такой скачок заболеваемости, который наблюдается в России в последние недели, связан, в первую очередь, с высокой заразностью варианта "омикрон", так как вирус в основном размножается в верхних дыхательных путях, что и делает его более заразным.

"Кроме того, сейчас традиционный сезон респираторных вирусных инфекций, в предыдущие годы в это время всегда повышался уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Мы видим, что и коронавирус постепенно переходит в разряд сезонных инфекций", - подчеркнула специалист.

Говоря о том, какие меры помогут защититься от заражения коронавирусом, Пшеничная сказала, что меры остаются прежними. "В первую очередь это вакцинация и ревакцинация. По-прежнему актуальны и неспецифические меры профилактики - ношение масок, соблюдение социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил, избегание многолюдных мест", - добавила она.

По данным оперативного штаба, обнародованным во вторник, в РФ за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 17 487 человек, что на 92,4% больше по сравнению с днем ранее, число новых случаев COVID-19 за сутки составило 125 836 человек, умерли 663 пациента.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 946 инфицированных. После, ежедневно число новых случаев за сутки продолжало увеличиваться, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.