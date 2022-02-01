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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:24Заразились
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В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 17 487 человек, что более чем на 90% превышает показатель на утро понедельника, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 125 836 случаев, что на 1 766 случаев заражения больше, чем сообщалось днем ранее.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 83 регионах страны, по сравнению с 20 января это на 28 регионов больше. Накануне сообщалось, что "омикрон" обнаружен в 82 регионах. Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим.

В Москве коронавирус выявили еще у 21 533 человек, в больницы попали 1 615 пациентов. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 13 619 заболевших, в Подмосковье - 11 475.

Еще 3 303 случая болезни - в Пермском краю. В Челябинской области - 3 277 новых пациентов, в Якутии - 3 211, в Ростовской области - 2 833, в Свердловской - 2 825, в ХМАО - 2 808, в Самарской области - 2 718, в Красноярском крае - 2 537, в Краснодарском крае - 2 396. Кроме того, в Воронежской области - 2 266 новых случаев, в Архангельской области - 1 968, в ЯНАО - 1 820, в Бурятии - 1 579, в Тульской области - 1 520, в Алтайском крае - 1 439, в Омской области - 1 315, в Оренбургской - 1 274, в Ленинградской - 1 251, в Удмуртии - 1 221, в Тюменской области - 1 211. В Нижегородской области выявили 1 147 случаев заражения, в Ставропольском крае - 1 129, в Липецкой области - 1 109, в Брянской - 1 100, в Волгоградской - 1 091, в Саратовской - 1 090, в Коми - 1 033, в Калининградской области - 1 021.

Выздоровели за сутки 40 301 человек, или на 33,8% больше, чем на утро 31 января.

Умерли за сутки 663 пациента. Этот показатель держится на уровне конца июня - начала июля 2021 года.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 млн 986 тыс. 913 случаев коронавирусной инфекции, 332 012 умерших и 10 млн 288 тыс. 582 выписанных.

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