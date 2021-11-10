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Минстрой предложил создать в Думе рабочую группу по вопросам замены лифтов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Рабочую группу в думском комитете по строительству и ЖКХ стоит создать для выработки механизма финансирования замены старых лифтов, рассказал замглавы Минстроя Ирек Файзуллин.

"В комитете много специалистов, думаю, нужно создать совместную рабочую группу", - сказал Файзуллин в ходе расширенного заседании профильного комитета Госдумы в среду.

Вопрос финансирования замены лифтов подняла на заседании депутат Госдумы Светлана Разворотнева. Она в частности напомнила, что к 2025 году необходимо заменить все лифты, которые исчерпали ресурс. "Деньги заканчиваются, в бюджете добавлять их не планируется, потому что "еще не выбраны". Но регионы делали запрос на дополнительные лимиты в фонд, а лимитов нет", - посетовала депутат.

Файзуллин согласился с такой оценкой, отметив, что средства действительно очень ограничены, объем лифтов превышает заложенные лимиты.

В свою очередь глава комитета Сергей Пахомов также предложил искать комплексное решение.

"Нужно искать механизмы. Тупо финансировать из федерального бюджета замену лифтов в регионах не совсем верное решение. Это должно быть комплексное решение, давайте начнем над ним работать", - резюмировал Пахомов.

Ранее замглавы Минстроя Максим Егоров сообщал, что Минстрой РФ и лифтостроительные предприятия в перспективе стремятся к тому, чтобы производители сопровождали оборудование на всем жизненном цикле от производства до обслуживания. При этом замминистра не уточнил, каким образом это может быть реализовано.

Также Егоров отметил, что в последние два года аварии с лифтами в РФ обходились без человеческих жертв. Это связано в частности с тем, что идет замена оборудования и изменились требования к обслуживанию лифтов. При этом ненадлежащий сервис все еще остается фактором опасности, уточнили производители.

Минстрой Госдума

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