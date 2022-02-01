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В РФ разработают четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций

В РФ разработают четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2022 году будут созданы четыре технологических платформы для быстрой разработки безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Об этом Голикова заявила на совещании по вопросам социально-экономического развития РФ. По ее словам, работа будет проводиться в рамках федерального проекта "Санитарный щит", целью которого является сохранение здоровья человека и защита от инфекционных угроз.

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Голикова сообщила, что в рамках реализации проекта в 2021 году были разработаны семь экспресс-тестов для диагностики пяти инфекций, четыре из них уже внедрены в производство, две - в стадии внедрения. Были увеличены мощности центров ПЦР-диагностики, что позволило сократить время исследования тестов на коронавирус. Также были разработаны правила функционирования отраслей в условиях эпидемий.

По словам вице-премьера, в 2022 году эта работа будет продолжена. "Расширим сеть для изучения опасных инфекций в других регионах мира, чтобы лучше и быстрее прогнозировать эпидемии", - сообщила Голикова.

К 2024 году, по словам вице-премьера, уже 80% населения смогут сделать тест на инфекции в течение 24 часов, будут внедрены быстрые тесты для 43 инфекций, что ускорит оказание помощи.

Согласно презентации к докладу, опубликованной аппаратом вице-премьера, в соответствии с дорожной картой проекта "Санитарный щит", до 2024 года предотвращенный ущерб от острых инфекционных болезней благодаря реализации проекта составит 40 млрд рублей в год. Прогнозируется снижение числа инфекционных болезней на 2%.

Кроме того, к 2024 году планируется, что при возникновении новых инфекций тест-системы для их определения будут создаваться за четыре дня, а вакцины - разрабатываться за четыре месяца.

Татьяна Голикова

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