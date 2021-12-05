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В РФ создадут систему по оперативному отслеживанию распространения опасных инфекций

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера, положение о ней утвердил премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье сайт правительства.

Отмечается, что новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры.

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Постановление от 2 декабря 2021 года № 2178 подготовлено для реализации новых норм Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", которые были приняты летом этого года, отметили в кабмине.

По его данным, создаваемая система станет частью проекта "Санитарный щит". Он призван сохранить здоровье граждан, защитить людей от возможных эпидемий.

Отвечать за формирование и ведение системы поручено Роспотребнадзору. Она будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих угрозах.

Как отметили в правительстве, новый цифровой ресурс будет взаимодействовать с другими государственными системами, в том числе с единой информационной системой в сфере здравоохранения.

В мае Мишустин сообщал, что Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита", призванного свести к минимуму проникновение опасных инфекций в страну. Он тогда отметил, что "сейчас важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного".

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Санитарный щит Михаил Мишустин

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