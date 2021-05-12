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РФ начала создавать "санитарный щит" для защиты от опасных инфекций

РФ начала создавать "санитарный щит" для защиты от опасных инфекций
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита", призванного свести к минимуму проникновение опасных инфекций в страну, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

Выступая в среду в Госдуме с отчетом о деятельности правительства, Мишустин отметил, что "сейчас важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного".

"Мы приступили к созданию мощного "санитарного щита" нашей страны, о котором президент говорил в своем Послании", - заявил глава правительства.

Он поблагодарил парламентариев за поддержку правительственного законопроекта "О биологической безопасности", отметив, что документ "создал правовые основы для развертывания такой системы".

"Правительство работает над тем, чтобы риск проникновения опасных инфекций в Россию свести к минимуму. Для этого у нас есть все необходимое", - заверил Мишустин.

Он, в частности, отметил сильную научную базу для подобных разработок, назвав среди ведущих НИИ в этой сфере Институт имени Пастера в Петербурге, Институт "Микроб" в Саратове и Центр "Вектор" в Новосибирске.

"Санитарный щит" необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин Госдума Коронавирус Владимир Путин

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