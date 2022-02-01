Россияне теперь могут заключать сделки на маркетплейсах с помощью приложения "Госключ"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - С 1 февраля пользователи приложения "Госключ", позволяющего получать сертификаты электронной подписи и подписывать документы, смогут дистанционно заключать договоры на покупку товаров и услуг на маркетплейсах - платформах электронной коммерции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко во вторник.

"С 1 февраля пользователи могут интегрировать личный кабинет приложения с профилем на маркетплейсе. Не исключаем, что в будущем все сделки на маркетплейсах будут заключаться с использованием мобильной электронной подписи в "Госключе". Это повысит безопасность операций, взаимную ответственность сторон и обеспечит юридическую значимость совершаемых действий", - цитируют Чернышенко в пресс-службе.

Для использования "Госключа", интегрированного с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), требуется подтвержденная запись на портале Госуслуг.

Верификация через Госуслуги с помощью приложения "Госключ" - это первый шаг в эксперименте Минцифры. Всего в пилотном проекте участвует 10 компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.

Первой с приложением "Госключ" интегрировалась онлайн-платформа "Авито". Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, платформа присоединилась к подтверждению аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) в рамках пилотного проекта Минцифры РФ по подключению к этой системе агрегаторов товаров и услуг.

В конце ноября 2021 года сообщалось о старте пилотного проекта по верификации пользователей портала Госуслуг с подтвержденной учетной записью на ресурсах hh.ru, Авто.ру и ЦИАН с ЕСИА. "Пилот" продлится до 1 июля 2022 года.

ЕСИА обеспечивает санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к данным, содержащимся в государственных и других информационных системах. Оператор ЕСИА - Минцифры РФ.