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Бывший гендиректор "Антипинского НПЗ" задержан в Италии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор обанкротившегося АО "Антипинский НПЗ" Геннадий Лисовиченко задержан в Италии. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Расследованием дела занимаются следственные органы управления СКР по Тюменской области. Экстрадицией будут заниматься правоохранительные органы, уточнил собеседник.

Как ранее сообщалось, в июне 2020 года МВД предъявило обвинения в особо крупном мошенничестве Лисовиченко и главе службы безопасности группы компаний "Новый поток" Юрию Навражному.

Лисовиченко ранее фигурировал в деле владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и растрате. Согласно фабуле дела, в 2015 году между АО "Антипинский НПЗ", который ранее входил в "Новый поток", и Сбербанком был заключен договор о возобновляемой кредитной линии на $100 млн. В результате сумма в $29 млн (1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей по текущему курсу) банку не была возвращена.

По мнению Сбербанка, "Антипинский НПЗ" в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Мазурова и бывшего гендиректора Лисовиченко ввели организацию и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия. Было скрыто, что у завода были крупные обязательства перед третьими лицами по поручительствам за компании группы "Новый поток".

Антипинский НПЗ Геннадий Лисовиченко Италия

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