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Экс-гендиректору "Антипинского НПЗ" Лисовиченко предъявили обвинение по делу Мазурова

Полиция также предъявила обвинение главе службы безопасности "Нового потока"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - МВД предъявило обвинения в особо крупном мошенничестве бывшему гендиректору "Антипинского Нефтеперерабатывающего завода" и главе службы безопасности группы компаний "Новый поток" Юрию Навражному.

"В суд поступили ходатайства о заочном аресте Лисовиченко Геннадия Алексеевича и Навражного Юрия Валерьевича, обвиняемых по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Судебные заседания пройдут 16 и 15 июня", - сказали "Интерфаксу" в суде.

Ранее следствие предъявило фигурантам заочное обвинение и объявило обоих в международный розыск.

Суть обвинения не разглашается.

Лисовиченко ранее фигурировал в деле владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и растрате.

В свою очередь информированный источник пояснил "Интерфаксу", что оба фигуранта привлечены в качестве обвиняемых в рамках расследования уголовного дела в отношении владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и растрате.

Как ожидается, вопрос о продлении последнему срока ареста до середины июля Тверской суд Москвы рассмотрит 10 июня в 12:00.

Согласно фабуле дела, в 2015 году между АО "Антипинский НПЗ", который ранее входил в "Новый поток", и Сбербанком был заключен договор о возобновляемой кредитной линии на $100 млн. В результате сумма в $29 млн (1 млрд 806 млн 700 тыс. рублей по текущему курсу) банку не была возвращена.

По мнению Сбербанка, "Антипинский НПЗ" в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Мазурова и бывшего гендиректора Геннадия Лисовиченко ввели организацию и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия. Было скрыто наличие у завода крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам за компании группы "Новый поток".

Также по данным СМИ, в отношении Лисовиченко расследуется дело о злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ).

Антипинский НПЗ Марийский НПЗ Геннадий Лисовиченко Юрий Навражный Новый поток

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