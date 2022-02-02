Россия попросит Италию выдать задержанного экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России подтвердила задержание в Италии бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовченко и готовит запрос о его выдаче в Россию, сообщил "Интерфаксу" в среду официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"По поручению Генпрокуратуры РФ Лисовченко был объявлен в международный розыск в ноябре 2019 года. 20 января текущего года его задержали на территории Италии", - сказал Иванов.

По его словам, "в настоящее время Генпрокуратура России готовит запрос о выдаче Лисовченко для привлечения к уголовной ответственности".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Лисовченко задержан в Италии.

Расследованием дела занимаются следственные органы СКР по Тюменской области.

Как сообщалось, экс-гендиректор Антипинского НПЗ, находящийся в международном розыске, был заочно арестован Тверским судом Москвы в июне 2020 года. Фигурант был привлечен в качестве обвиняемого в рамках расследования уголовного дела в отношении владельца ГК "Новый поток" Дмитрия Мазурова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и растрате.

Также, по данным СМИ, в отношении Лисовиченко расследуется дело о злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ).