Более 31 млрд рублей компенсаций выплатили обманутым дольщикам в 2021 году

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В прошлом году в виде компенсаций обманутым дольщикам в России было выплачено около 31,5 млрд рублей, сообщил журналистам в среду гендиректор Фонда развития территорий Константин Тимофеев.

"По итогам прошлого года были выплачены компенсации 16,6 тыс. дольщиков на общую сумму 31,5 млрд рублей. Также приняты решения на выплаты ещё 33-34 млрд рублей", - сказал Тимофеев.

Он отметил, что к настоящему времени среди проблемных объектов остались наиболее сложные и трудные. "По нашим оценкам сегодня в зоне риска находятся 195 объектов в 43 регионах страны. С 30-процентной вероятностью они могут попасть в список проблемных", - сказал он.

В течение 2022 года планируется восстановить права 47 тыс. обманутых дольщиков, добавил Тимофеев.

"Сегодня в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) числится 2 521 дом. Пострадавшими по этим объектам признаны 129,4 тыс. человек. В этом году мы планируем восстановить права 47 тыс. обманутых дольщиков", - сказал Тимофеев.

Он отметил, что Наблюдательному совету Фонда предстоит принять решение ещё по 224 объектам с 12,3 тыс. дольщиков.

Напомним, что решить все проблемы обманутых дольщиков в РФ планируется до конца 2023 года.