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Кремль решил не вмешиваться в процесс оценки высказываний Делимханова

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оценку заявлениям депутата Госдумы Адама Делимханова с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых должен дать не Кремль, а думский комитет по этике.

"Давать оценку действиям депутата - это не наша функция, это функция Государственной Думы и комитета, который занимается этикой", - сказал Песков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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Он подчеркнул, что определенные оценки со стороны думского комитета по этике заявлениям Делимханова были даны. "Мы в этот процесс вмешиваться не хотели бы", - заявил Песков.

Ранее первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев (фракция КПРФ) заявил, что сообщения об угрозах депутата Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверять Генпрокуратура. "Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы - нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия", - сказал "Интерфаксу" Арефьев в среду.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Делимханов допустил угрозы в адрес семьи Янгулбаевых и тех, кто переведет его обращение.

Реакция на задержание Заремы Мусаевой

21 января СМИ сообщили о том, что представители силовых структур Чеченской Республики в Нижнем Новгороде произвели задержание Заремы Мусаевой - жены Сайди Янгулбаева, бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики. Женщину, которая, как сообщалось, страдает диабетом, увезли на допрос в Чечню.

Ситуация стала поводом ряда вызвавших резонанс высказываний. Так, сын экс-судьи, юрист Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, высказал суждение, что некоторые ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Также критика прозвучала в адрес правозащитника Игоря Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, которых он назвал "террористами".

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) запросили перевод высказываний депутата Госдумы от Чечни Делимханова в адрес семьи судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева; если в заявлении Делимханова действительно были угрозы, этим должна заниматься Генпрокуратура, заявил секретарь СПЧ Александр Точенов. Секретарь СПЧ подчеркнул, что в стране есть закон, "он должен действовать, он для всех должен быть единым".

Дмитрий Песков Адам Делимханов Госдума

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