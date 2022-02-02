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Что произошло за день: среда, 2 февраля

Переброска военных сил США в Европу, арест Заремы Мусаевой и предсказание сурка Фила

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пентагон объявил о временной переброске сил в Румынию, Польшу и Германию. Эти вооруженные силы не предназначены для участия в боевых действиях на Украине, а их перемещение носит временный характер, заверило военное командование США. В Думе заявили, что такой шаг подорвет переговоры РФ и Запада по безопасности.

- Суд в Грозном арестовал Зарему Мусаеву на два месяца. Жену бывшего чеченского судьи Сайди Янгулбаева обвинили в нападении на полицейского. В СПЧ попросили прокуратуру проверить обоснованность задержания Мусаевой. В Грозном на митинг против Янгулбаевых вышли 400 тыс. человек. Митингующие обвинили их в оскорблении чувств жителей республики.

- В Германии запретили работу телеканала RT DE. Вещание телеканала прекращено на всех платформах из-за отсутствия разрешения в ФРГ. МИД РФ пообещал ответные меры против немецких СМИ.

- Высказывания депутата Адама Делимханова вызвали критику общественности. В СПЧ попросили прокуратуру проверить достоверность информации об его угрозах в адрес семьи Янгулбаевых. Кремль решил не вмешиваться в процесс оценки этих высказываний. А в Госдуме объяснили, в каком случае комиссия по этике будет изучать поведение Делимханова.

- Движение "Колумбайн" признано в РФ террористическим. Верховный суд РФ запретил его деятельность на территории страны из-за опасности массированной пропаганды "скулшутинга".

- Обвиняемому в терактах в московском метро 2010 года грозит пожизненное заключение. Гособвинение попросило суд назначить Магомеду Нурову пожизненный срок.

- "Омикрон" зафиксирован уже в 83 регионах РФ. В Москве выявили 2836 случаев заражения новым штаммом. Столица может уже на этой неделе выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. Число новых заболевших COVID-19 в РФ продолжает расти. Власти РФ выделят 400 млн рублей на изучение новых штаммов.

- В мире отметили День Сурка. Сурок Фил предсказал американцам еще шесть недель зимы. Его украинский коллега - Тимка III - пообещал весну по расписанию. Российские сурки спят и не проснутся до весны, рассказали в Московском зоопарке.

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