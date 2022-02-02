В Думе сочли, что сообщения об угрозах родным судьи из Чечни должны проверить прокуроры

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев (фракция КПРФ) считает, что сообщения об угрозах депутата Адама Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверять Генпрокуратура.

"Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы - нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия", - сказал "Интерфаксу" Арефьев в среду.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Делимханов высказал угрозы в адрес семьи Янгулбаевых и тех, кто переведет его обращение с чеченского языка на русский.

21 января СМИ сообщили о том, что представители силовых структур Чечни в Нижнем Новгороде задержали Зарему Мусаеву - жену Сайди Янгулбаева, бывшего судьи Верховного суда республики. Женщину, которая, как сообщалось, страдает диабетом, увезли на допрос в Чечню.

Ситуация стала поводом ряда вызвавших резонанс высказываний. Так, сын экс-судьи, юрист Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, высказал суждение, что некоторые ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Также критика прозвучала в адрес правозащитника Игоря Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, которых он назвал "террористами".