В России от COVID-19 вакцинировали почти 17 тысяч подростков

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В России прививку от коронавируса сделали почти 17 тысяч детей и подростков, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в среду на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Он добавил, что почти 10 тыс. детей госпитализированы в России с коронавирусом. "На сегодняшний день на госпитализации находятся 9978 детей. Именно госпитализация является таким маркером распространения и тяжести течения заболевания", - сказал министр.

24 ноября 2021 года Минздрав зарегистрировал вариант препарата для подростков от 12 до 17 лет под названием "Спутник М". Он был разработан в Центре имени Гамалеи. Препарат представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Вакцина поступила в гражданский оборот, в январе ее начали поставлять в регионы.