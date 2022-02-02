Минздрав сообщил о росте числа пациентов в ковид-стационарах на 23%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В России за неделю число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, выросло на 23%, до примерно 147 тысяч, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Число тяжелых больных, по его словам, снизилось на 9%, доля госпитализированных пациентов с тяжелыми симптомами составляет 11%. Сокращается доля больных, находящихся на ИВЛ - до 2,5% за минувшую неделю.

Он также сообщил, что число заболевших коронавирусом россиян, находящихся под наблюдением врачей, возросло в два раза за прошедшую неделю. Сильнее всего количество зараженных COVID-19 возросло в Республике Алтай, Туве, Хакасии, Бурятии и Оренбургской области, отметил глава Минздрава.

Больницы пока не перегружены, несмотря на рост заболеваемости, констатировал министр.

"На сегодня госпитализируется 8% от общего числа активных случаев. Это меньше, чем было в четвертую волну, осеннюю. С одной стороны, это благоприятный момент, потому мы видим, что действительно ситуация с коронавирусом не перегружает стационарное звено, но в то же время, это огромная нагрузка на амбулаторный этап помощи", - сказал Мурашко.

"Сегодня развернуто 189 тысяч коек, оборудованных под пациентов с коронавирусной инфекцией", - сказал он и добавил, что есть готовность развернуть еще больше.