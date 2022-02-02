В РФ выявили свыше 200 заболевших более заразным подвидом ВA.2 "омикрона"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В РФ зарегистрированы случаи заболевания линией BA.2 "омикрон"-штамма коронавируса, которая считается более заразной, чем распространенный вариант, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, случаи заболевания BA.2 обнаружены в Москве, республиках Марий Эл и Башкирии, а также в Ростовской области

"По состоянию на сегодняшний день в российской национальной базе загружено 80 875 геномных последовательностей, из них 8 239 загруженных - это геновариант "омикрон". Хочу отметить, что мы очень внимательно следим за дальнейшим развитием ситуации и за мутациями внутри этого варианта. На сегодняшний день, хочу доложить, (к линии) ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%. Линия ВA.3 на территории РФ не выявлена", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в среду.

"Почему я делаю на этом акцент, потому что целый ряд стран говорят о еще более высокой контагиозности (заразности) этой линии", - добавила она.

Всего на сегодняшний день в 83 регионах России выявлены 15 287 подтвержденных случаев заболевания "омикроном".