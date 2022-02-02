В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализированы 17 201 человек. Это на 1,6% меньше по сравнению с днем ранее, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"Снижение количества госпитализаций отмечено в 42 регионах. Увеличение госпитализации произошло в 40 субъектах РФ. Ситуация осталась без изменений в трех регионах", - сообщили в оперштабе.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 141 883 случая, что на 16 047 заражений больше, чем сообщалось днем ранее. Умерли за сутки 678 человек.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется в 83 регионах страны. По сравнению с предыдущими сутками, число регионов, где выявлен новый штамм COVID-19, не изменилось.

Выздоровели за сутки 48 426 человек, или на 20,2% больше по сравнению с 1 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 12 128 796 случаев коронавирусной инфекции, 332 690 умерших и 10 337 008 выписанных.