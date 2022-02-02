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В СПЧ заявили о необходимости проверки прокуратурой ситуация вокруг Заремы Мусаевой

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод считает необходимым, чтобы Генпрокуратура России провела проверку и взяла под особый контроль ситуацию с Заремой Мусаевой, женой судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, которую увезли на допрос из Нижнего Новгорода в Грозный.

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"Я сторонник того, чтобы Генпрокуратура взяла ситуацию на особый контроль и начала проверку по всему комплексу вопросов: начиная с нашествия в квартиру семьи Янгулбаевых в Нижнем Новгороде, обоснованность задержания Заремы Мусаевой и отправки её в Грозный, законность возбуждения уголовного дела и избрания меры пресечения, недопуск к ней адвоката и нанесение побоев адвокату в Нижнем Новгороде, агрессивная публичная риторика и угрозы в адрес семьи, Каляпина (члена СПЧ), журналистов", - сказал Брод "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что "все это недопустимо для цивилизованного государства и требует правовой оценки со стороны Генеральной прокуратуры РФ".

В свою очередь секретарь СПЧ Александр Точенов заявил о необходимости того, чтобы адвокат объяснил, в чем суть обвинений в адрес Мусаевой. "Нужно, чтобы адвокат объяснил и рассказал, в чем суть обвинений (...). Была информация, что у адвоката доступа нет. Здесь необходимо соблюдение всех процессуальных вещей", - заявил Точенов "Интерфаксу".

В среду Старопромысловский районный суд Грозного арестовал Мусаеву на два месяца. Она арестована по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Зарема Мусаева

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