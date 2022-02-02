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Суд в Грозном арестовал Зарему Мусаеву на два месяца

Суд в Грозном арестовал Зарему Мусаеву на два месяца
Акция протеста против деятельности семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Грозном
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Старопромысловский районный суд Грозного арестовал Зарему Мусаеву - жену Сайди Янгулбаева, бывшего судьи Верховного суда Чеченской Республики, сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 1 апреля", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Мусаева арестована по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Зарема Мусаева была задержана 20 января в Нижнем Новгороде. Ее вывезли в Чечню, где она получила 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Задержать ее мужа не позволил его статус (судьи в отставке). Глава Чечни Рамзан Кадыров затем заявил, что Мусаева уже в Грозном напала на полицейского и чуть не покалечила его. Он также отметил, что каждый член этой семьи "замарал руки в гнусных публикациях телеграм-канала". И спрогнозировал, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".

После этого Сайди Янгулбаев с дочерью уехали из России. Одного из его сыновей - Ибрагима Янгулбаева - суд арестовал заочно.

Реакция общественности на задержание Заремы Мусаевой

Задержание Мусаевой стало поводом ряда вызвавших резонанс высказываний. Так, сын экс-судьи, юрист Абубакар Янгулбаев и член СПЧ Игорь Каляпин раскритиковали чеченских силовиков. В свою очередь, глава республики Рамзан Кадыров заявил о законности действий представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде и выступил с жесткой критикой семьи Янгулбаевых. В частности, высказал суждение, что некоторые ее члены "призывают к терроризму и экстремизму".

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Также критика прозвучала в адрес Каляпина и журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной, которых он назвал "террористами". В СМИ появились сообщения о том, что депутат Госдумы Адам Делимханов допустил угрозы в адрес семьи Янгулбаевых и тех, кто переведет это обращение.

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) запросили перевод высказываний Делимханова в адрес семьи судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева; если в заявлении Делимханова действительно были угрозы, этим должна заниматься Генпрокуратура, заявил секретарь СПЧ Александр Точенов.

Новость дополняется

Чечня Зарема Мусаева Сайди Янгулбаев

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