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В Думе объяснили, будет ли комисия по этике изучать высказывания Делимханова

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Думская комиссия по вопросам депутатской этики рассмотрит высказывания депутата Адама Делимханова, если получит соответствующее обращение, сказал журналистам первый зампред комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Он сослался на порядок работы комиссии, установленный думским регламентом и положением о комиссии. Порядок предполагает, что вопросы о неэтичном поведении или высказываниях депутатов она рассматривает "в случаях поступления соответствующих обращений".

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Делимханов в видеообращении высказал угрозы в адрес семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, а также в адрес тех, кто переведет это его выступление. Депутат выступил на фоне обострения противостояния руководства республики с Янгулбаевыми, а также с правозащитниками и журналистами. Затем разошлось видеообращение, где к Делимханову присоединились высокопоставленные чеченские чиновники и силовики.

Первый зампред думской комиссии по этике Николай Арефьев (фракция КПРФ) заявил, что сообщения об угрозах депутата Делимханова в адрес семьи Янгулбаевых должна проверять Генпрокуратура.

Редакция радио "Эхо Москвы" обратилась к президенту Владимиру Путину с призывом вмешаться в ситуацию с угрозами в адрес "Новой газеты" и телеканала "Дождь" со стороны генерала МВД из Чечни. В Кремле пообещали доложить об обращении "Эха" Путину, но комментировать слова Делимханова отказались, напомнив, что это функция думской комиссии по этике. В СПЧ запросили перевод заявления депутата, отметив, что если там действительно есть угрозы, ими должна заняться прокуратура.

Позднее в Грозном прошел массовый митинг с требованием добиться экстрадиции всех членов семьи Янгулбаева, которые покинули Россию, закрыть "Новую газету" и "Дождь" (признан СМИ-иноагентом), а также добиться привлечения к уголовной ответственности журналистки "Новой" Елены Милашиной и правозащитника, члена СПЧ Игоря Каляпина.

Госдума Василий Пискарев Адам Делимханов Сайди Янгулбаев Грозный Чечня

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