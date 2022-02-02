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МИД РФ пообещал ответные меры против немецких СМИ после запрета вещания RT DE

МИД РФ пообещал ответные меры против немецких СМИ после запрета вещания RT DE
Фото: Paul Zinken/picture alliance via Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ России заявил о принятии российскими властями ответных мер в связи с решением комиссии по лицензированию и надзору Германии о запрете вещания телеканала RT DE.

"Вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы. Данный шаг лишает нас иного выбора, кроме как приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ", - говорится в заявлении МИД РФ.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла немецкоязычному телеканалу "RT DE" предписание о прекращении спутникового и иного вещания.

"Данное решение принято вопреки тому, что СМИ осуществляло свою деятельность на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, участницей которой является и ФРГ", - говорится в заявлении МИД РФ.

В нем отмечается, что "германской стороне неоднократно обозначалась неприемлемость оказания политически обусловленного давления на российского медиаоператора, указывалось на неизбежность встречных мер в случае отказа Берлина от поиска конструктивного решения созданной им же проблемы с RT DE".

МИД РФ Германия RT

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