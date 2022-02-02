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В Германии запретили работу телепрограммы RT DE

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по допуску и надзору германского медиарегулятора Medienanstalten с 1 февраля запретила распространение телепрограммы RT DE в Германии через спутник, интернет и мобильные платформы, поскольку программа выпускается без разрешения, которое не было запрошено, сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

"Программа RT DE - это телерадиопрограмма, которой нужно разрешение и для которой в соответствии с параграфом 52 государственного договора о СМИ ее допуск не запрашивался и не выдавался", - сказано в сообщении.

Отмечается, что программа выпускается с 16 декабря 2021 года на немецком языке. 17 декабря медийный регулятор Берлин-Бранденбург попросил собственников программы дать ответ в соответствии с текущим разбирательством дела.

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Компания RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора MABB о запрете вещания телеканала RT DE, заявила заместитель главного редактора RT Анна Белкина.

"Телеканал RT DE продолжит вещание из Москвы", - сказала Белкина, чьи слова приходятся в телеграм-канале "RT на русском".

По ее словам, сегодня немецкий регулятор MABB вынес постановление о том, что продакшен-компания RT DE Productions должна прекратить вещание на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee.

"Абсурдность ситуации в том, что RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе - ни в Европе, ни где-либо еще. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, у которого, в свою очередь, есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Лицензия была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении", - сказала Белкина.

RT DE Германия

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