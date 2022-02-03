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В России прекратят вещание телерадиокомпании "Дойче Велле"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия намерена принять ответные меры в отношении немецких СМИ, действующих в РФ, в связи с запретом вещания телеканала RT DE в Германии, в частности, будет прекращено вещание в стране немецкой телерадиокомпании "Дойче Велле", сообщил в четверг российский МИД.

Ответные меры, в частности, включают в себя закрытие корреспондентского пункта "Дойче Велле" в Российской Федерации; аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро "Дойче Велле", говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, будет прекращено спутниковое и иное вещание "Дойче Велле" в России.

Москва также инициирует процедуру признания "Дойче Велле" СМИ-иноагентом, сообщили в МИД РФ.

Россия сформирует список представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к запрету вещания RT DE и "иному оказанию давления на российского медиаоператора", которым запретят въезд в страну, также объявили на Смоленской площади. При этом данный перечень не будет опубликован.

Это лишь первый этап ответных мер, информация о последующих этапах будет своевременно опубликована, пообещали в МИД РФ.

2 февраля Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла немецкоязычному телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и иного вещания.

Накануне в МИД РФ заявили, что в качестве реакции на это решение будут приняты ответные меры в отношении аккредитованных в России германских СМИ, "а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ".

Германия МИД РФ RT DE Дойче Велле

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