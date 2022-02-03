Приставы прекратили дела против Telegram в связи с оплатой долгов

Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Компания Telegram погасила задолженность по штрафам за отказ удалить запрещенный в РФ контент на сумму 11 млн рублей.

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в отношении мессенджера прекращены три исполнительных производства о взыскании 5 млн, 2 млн и 4 млн рублей штрафов, возбужденные в середине января на основании решения Таганского суда Москвы.

В середине декабря прошлого года Telegram полностью погасил задолженность по штрафам в размере 15 млн рублей.

Крупнейшие интернет-сервисы - Telegram, Google, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp - регулярно привлекаются в России к ответственности за неудаление запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП РФ), в том числе призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях. Общая сумма назначенных судами штрафов с начала этого года превышает 200 млн рублей.

В настоящее время на основании вступивших в силу и переданных в ФССП постановлений судов, помимо Telegram, ведутся дела о взыскании штрафов с Twitter - на сумму 34,7 млн рублей.