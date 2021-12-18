Telegram погасил 15 млн руб. задолженности по штрафам в РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российские судебные приставы добились от Telegram полной выплаты 15 млн рублей штрафов по всем шести исполнительным делам, возбужденным против компании по решениям суда.

Согласно банку данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), на текущий момент исполнительные производства в отношении Telegram отсутствуют.

Ранее приставы вели против мессенджера шесть дел по решениям Таганского суда Москвы о принудительном взыскании штрафов за отказ удалить запрещенный в РФ контент на общую сумму 15 млн рублей.

Крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp - неоднократно привлекаются в России к ответственности за неудаление запрещенного контента (ст. 13.41 КоАП РФ), в том числе призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях. Общая сумма назначенных судами штрафов с начала этого года превышает 200 млн рублей.

В настоящее время на основании вступивших в силу и переданных в ФССП постановлений судов ведутся исполнительные производства о взыскании штрафов на общую сумму: против Twitter - 34,7 млн рублей, Facebook - 17 млн рублей и Google - 8,5 млн рублей.