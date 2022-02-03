Кадыров сообщил, что собирается встретиться с Мишустиным

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг находится в правительстве РФ и собирается встретиться с премьером Михаилом Мишустиным, следует из видеообращения, опубликованного на странице в инстаграме чеченского министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева.

"Вчера действительно состоялась встреча добрая. Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы, в которых, как всегда, нужно было личное участие президента. Сейчас по его поручениям прибыл в правительство. Сейчас, если получится, зайду к председателю правительства, потом к заместителям, министрам. Так дальше будем стараться решать острые вопросы", - сказал Кадыров.

Он также отметил, что власть и народ Чечни рады тому, что президент их поддерживает.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чечни. В частности, во время беседы поднимались темы, связанные с работой правоохранительных органов.