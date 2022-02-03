Песков рассказал, о чем беседовали Путин и Кадыров накануне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров действительно встретились в Кремле 2 февраля вечером и обсудили в том числе деятельность правоохранительных органов, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Обсуждались в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики. Кадыров пришел с конкретными темами по экономическим проектам, они обсуждались, - рассказал он. - Помимо всего прочего затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов. Это все, что я могу вам сказать по этой встрече".

Его спросили, обсуждалась ли на этой встрече судьба семьи судьи Сайди Янгулбаева. Песков ответил: "Я дал ту формулировку по этой беседе, которую я мог дать. Мне больше нечего добавить".

На вопрос, отреагирует ли президент на обращение радиостанции "Эхо Москвы" к нему в связи с угрозами в адрес семьи экс-судьи и ряда российских журналистов, пресс-секретарь ответил: "Президент получил соответствующий письменный доклад".

На уточняющий вопрос, будет ли Путин разбираться с угрозами в адрес журналистов, он сказал, что не может точно сказать и у него "нет ответа на этот вопрос".

Затем его спросили, боится ли Путин Кадырова.

"Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? - спросил Песков. - Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса. Я дал вам информацию о встрече, которая состоялась. Ознакомьтесь с этими тремя предложениями. Добавить мне нечего".

Журналисты спросили Пескова, разговаривал ли Путин с руководством силовых структур, которые отвечают, в том числе, за порядок в Чечне. Он ответил: "Я на это могу только сказать, что, естественно, Путин находится в ежедневном контакте с руководителями силовых ведомств".

На уточняющий вопрос, как Кремль оценивает ситуацию в Чечне и находится ли там ситуация под контролем, Песков сказал: "Я не согласен с тем, что ситуация там вышла из-под контроля. Это субъект Российской Федерации. Больше мне добавить нечего".

На просьбу уточнить, происходят ли события в Чечне с согласия федерального центра, Песков ответил: "Так нельзя сказать. Каждый регион имеет свою повестку дня".

Днем ранее на брифинге Песков говорил, что не слышал о подготовке такой встречи и что в планах она не значилась.

Однако в ночь на четверг пресс-служба Кадырова сообщила, что его приняли в Кремле. Из пресс-релиза следовало, что глава Чечни докладывал о социально-экономических аспектах ситуации в республике, о положительной динамике в демографии, об исполнении нацпроектов.

Встреча Путина и Кадырова прошла на фоне разгорающегося конфликта руководства Чечни с семьей бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева, а также с журналистами и правозащитниками, которые стали заступаться за эту семью. После публикаций об угрозах депутата Госдумы Адама Делимханова в адрес судьи и его родственников в Грозном прошел многотысячный митинг с требованием добиться экстрадиции всех Янгулбаевых и закрыть "Новую газету" и "Дождь" (телеканал признан иноагентом).