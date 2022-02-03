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Пресс-служба Кадырова сообщила о его встрече в Москве с Путиным

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, сообщает пресс-служба главы республики.

Кадыров сообщил президенту о социально-экономической ситуации в Чечне.

"Эффективные меры, которые принимаются под руководством президента РФ, позволяют Чеченской Республике сохранить темпы развития в непростых условиях пандемии коронавируса", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Кадырова.

Кадыров рассказал, что демографические показатели региона сохраняют положительную динамику.

"По основным экономическим показателям также наблюдается устойчивый рост - увеличились объём отгруженных товаров, промышленное производство, выпуск продукции сельского хозяйства. Вырос объём инвестиций в основной капитал. В 2021 году мы реализовали 247 инвестпроектов на 34 млрд руб. На стадии реализации 618 проектов почти на 121 млрд руб. с созданием 11 тыс. рабочих мест", - сказал глава Чечни.

Также он отметил, что безработица в регионе сократилась до 8%. С 2014 года уровень дотационности бюджета республики снизился более чем на 27% (с 69,6 до 42,4%).

"В республике успешно реализуются нацпроекты, регион в числе лидеров по достижению целевых показателей. По федеральным проектам "Чистая вода" и "Чистая страна" в 2021 году республика заняла 2-е место. Досрочно завершена программа пятилетки переселения из аварийного жилья. Введено более 1 миллиона квадратных метров жилья, план перевыполнен на 33 процента", - отметил Рамзан Кадыров.

По бесплатной догазификации республика сегодня в тройке лидеров по стране, добавил глава Чечни.

Владимир Путин Рамзан Кадыров Чечня

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