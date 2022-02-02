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На инспектора ДПС в Петербурге завели дело после избиения сотрудницы угрозыска

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после конфликта между сотрудниками полиции в Петербурге, сообщила в среду пресс-служба управления ведомства по городу.

Производство ведется по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении 34-летнего инспектора ДПС. Мужчина задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

По данным следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции на Васильевском острове произошел конфликт между подозреваемым (инспектором ДПС ГИБДД районного УМВД) и потерпевшей (оперуполномоченным уголовного розыска этого отдела). В СКР полагают, что подозреваемый, превышая полномочия, толкнул потерпевшую руками в грудь, из-за чего девушка ударилась спиной и головой о стену, а затем повалил ее на пол и завел руки за спину. В результате сотрудница полиции получила закрытый перелом левой плечевой кости.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что проведут проверку инцидента и оценят действия всех участников конфликта.

МВД Санкт-Петербург

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