Инспектору ДПС, напавшему на коллегу в Петербурге, грозит домашний арест

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге следствие ходатайствует о домашнем аресте инспектора ДПС Александра Колесникова по делу о травмировании сотрудницы уголовного розыска.

Как сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города, следствие просит отправить Колесникова под домашний арест по 1 апреля. Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По информации пресс-службы, он не признает вину. Вопрос о мере пресечения будет решаться в Василеостровском суде города.

О задержании инспектора ДПС УМВД по Василеостровскому району Петербурга Колесникова сообщалось накануне.

По данным следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции на Васильевском острове произошел конфликт между Колесниковым и девушкой - оперуполномоченным уголовного розыска этого отдела. В СКР полагают, что мужчина толкнул ее, и девушка ударилась спиной и головой о стену, а затем повалил ее лицом на пол и завел руки за спину. В результате сотрудница полиции получила закрытый перелом плечевой кости.

Согласно видео конфликта, двое инспекторов ДПС в дежурной части, увидев оружие у девушки в гражданской одежде, назвавшейся оперативником, потребовали от нее предъявить удостоверение. Та отказалась. В ходе словесной перепалки девушка нецензурно выразилась в адрес одного из оппонентов и оттолкнула руками, после чего к ней применили силу. По данным СМИ, потасовке в отделе предшествовала ссора на парковке.

В главке МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что организовали в связи с инцидентом служебную проверку. Кроме того, действия всех участников конфликта сочли несовместимыми со званием сотрудника органов внутренних дел, из-за чего они будут уволены из полиции.