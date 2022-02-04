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Полиция опросила подозреваемого в повреждении картины ученицы Малевича

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции опросили возможного подозреваемого по делу о порче картины Анны Лепорской во время выставки в арт-галерее "Ельцин Центра" в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"Гражданин, которого отрабатывают на причастность к данному поступку, представителями МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно", - сказал Горелых.

Ранее сообщалось, что картину Лепорской "Три фигуры" (1932-1934) из коллекции Третьяковской галереи повредили шариковой ручкой в арт-галерее "Ельцин Центра" во время демонстрации выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства".

СМИ сообщали, что неизвестный пририсовал шариковой ручкой глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине. По данным издания The Art News Paper, чернила проникли в красочный слой, поскольку титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком.

По данному факту полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Стоимость работ по реставрации поврежденной картины Лепорской была оценена в 250 тыс. рублей, сообщал "Интерфаксу" руководитель арт-галереи "Ельцин Центра" Илья Шипиловских.

По его словам, картину будут восстанавливать в Москве.

Выставка "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" начала работать в арт-галерее "Ельцин Центра" 5 ноября 2021 года и будет доступна до 20 февраля текущего года. Центральной темой стала история одного из периодов деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства. После инцидента в "Ельцин Центре" над всеми картинами выставки установили защитные экраны.

Лепорская считается воспитанницей Малевича.

Екатеринбург Третьяковская галерея Ельцин Центр МВД

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