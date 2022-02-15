Защита "автора" пририсованных глазок на картине ученицы Малевича потребует прекратить дело

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Защита охранника Александра Васильева, который стал подозреваемым по делу о вандализме, возбужденному после появления на картине ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской пририсованных глазок в арт-галерее "Ельцин Центра", намерена добиваться прекращения уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алексей Бушмаков.

"Вчера его полиция уведомила о подозрении в совершении этого преступления. (...) На данный момент размер ущерба полиции неизвестен", - сказал Бушмаков.

Адвокат отметил, что намерен добиваться прекращения уголовного дела. "Есть еще ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества)", - сказал защитник.

По его словам, его подзащитный "слышал во время несения охраны разговоры о том, что картинам не хватает глазок, и решил их подрисовать". "Не воспринимал эти картины как имеющие художественную ценность", - пояснил действия охранника адвокат.

Кроме того, по его информации, Васильеву назначена психиатрическая экспертиза. Если по ее результатам охранника признают невменяемым, то дело будет закрыто.

Ранее сообщалось, что картину Лепорской "Три фигуры" (1932-1934) из коллекции Третьяковской галереи повредили шариковой ручкой в арт-галерее "Ельцин Центра" во время демонстрации выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства".

СМИ сообщали, что неизвестный пририсовал шариковой ручкой небольшие глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине. По данным издания The Art News Paper, чернила проникли в красочный слой, поскольку титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком.

Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело по ч.1. ст. 214 УК РФ (вандализм).Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщал агентству, что сотрудники полиции опросили возможного подозреваемого по делу о порче картины.

Позднее "Ельцин Центр" сообщил, что картину Лепорской испортил охранник.

Сейчас проводится реставрация картины. Стоимость работ оценена в 250 тыс. рублей.