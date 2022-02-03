После повреждения картины ученицы Малевича завели дело о вандализме

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело после повреждения картины Анны Лепорской из коллекции Третьяковской галереи во время выставки в арт-галерее "Ельцин Центра" в Екатеринбурге. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

"По данному факту сотрудниками полиции из подразделения дознания отдела полиции N9 УМВД по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1. ст. 214 УК РФ (вандализм)", - сказал Горелых.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей либо исправительные работы сроком до одного года или арест на срок до трех месяцев.

В настоящее время представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, а также опрашивают возможных очевидцев и свидетелей инцидента.

Инцидент с повреждением картины в арт-галерее "Ельцин Центра"

Картину Лепорской "Три фигуры" (1932-1934) повредили шариковой ручкой в арт-галерее "Ельцин Центра" во время демонстрации выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Неизвестный пририсовал шариковой ручкой небольшие глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине. По данным издания The Art News Paper, чернила проникли в красочный слой, поскольку титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком.

Поврежденную работу осмотрел реставратор Третьяковской галереи, и ее отправили в Москву. Реставрация картины оценена в 250 тыс. рублей.

"Ельцин Центр" обращался с заявлением в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано "из-за незначительной суммы ущерба, нанесенного произведению искусства". Минкультуры РФ направило жалобу в Генпрокуратуру России, потребовав возбудить уголовное дело из-за повреждения картины. Президентский центр же выразил готовность передать всю собранную в результате внутреннего расследования информацию, включающую записи с видеокамер, в правоохранительные органы.

После инцидента над всеми картинами выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" установили защитные экраны.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минкультуры РФ, картина в настоящий момент находится на реставрации в государственной Третьяковской галерее. "Страховая компания уже возместила расходы на реставрацию. Этот вопрос находится на контроле у министерства культуры", - сообщили в ведомстве.