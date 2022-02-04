Поиск
Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Швейцария 5:2Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:53Заразились
на 04.02В России 12 452 765+168 201В мире 388 028 261+3 169 028

Архив Эдуарда Лимонова продан на торгах за 10 млн рублей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Письма, рукописи, фотографии и другие мемориальные предметы, связанные с писателем и политиком Эдуардом Лимоновым (Савенко), проданы во время торгов аукционного дома "Литфонд" за 10 млн рублей.

"Результаты превзошли все ожидания. В ходе торгов было продано 95% лотов и результаты продаж превысили эстимейты примерно в семь раз", - сообщил генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров, слова которого привели в сообщении аукционного дома.

Стартовая цена всех лотов накануне торгов оценивалась в 1,5 млн рублей. Наибольший интерес у покупателей вызвали неопубликованные стихи, цветные фотографии из США, обмеры фигур советских знаменитостей, сделанные Лимоновым, который одно время зарабатывал пошивом джинсов.

"Так, например, схема знакомств: список художников и поэтов с рисунком и рукописью Эдички, относящиеся к 1973 году, ушла с молотка за 240 тысяч рублей (начальная цена 60 тысяч рублей). Два рукописных сборника Лимонова, написанные в 1970-х годах, были проданы по самым высоким ценам: один ушел с молотка за 950 тысяч рублей, второй - за 750 тысяч рублей", - сообщили в "Литфонде".

Тринадцать цветных фотографий Лимонова, сделанные в США, продали за 550 тысяч рублей, а фотография Лимонова и его третьей жены, певицы, писательницы Натальи Медведевой была оценена в 400 тысяч рублей при начальной цене 15 тысяч рублей. Особенность последней фотографии в том, что она была сделана первой после знакомства и опубликована впервые.

Торги прошли 3 февраля.

Эдуард Лимонов умер 17 марта 2020 года в московской больнице на 78-м году жизни.

Эдуард Лимонов

Новости по теме

Новости

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Кремль подтвердил визит канцлера ФРГ в Москву 15 февраля

Захарова призвала Джонсона не распространять фейки о вторжении РФ на Украину

В Кремле заявили, что договор "Газпрома" и CNPC рассчитан на 25 лет

В Кремле заявили, что договор "Газпрома" и CNPC рассчитан на 25 лет

Spotify открыла офис в РФ в рамках закона о "приземлении"

Spotify открыла офис в РФ в рамках закона о "приземлении"

Лавров счел бредом заявление Госдепа о планах РФ сфабриковать видео по Украине

Apple открыла офис в России в рамках закона о "приземлении"

Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности в Европе

Пекин поддержал российские предложения по гарантиям безопасности в Европе
Пандемия коронавируса

"Спутник V" получил постоянную регистрацию в РФ

В России за сутки в больницу попали 17 798 пациентов с COVID-19

В России за сутки в больницу попали 17 798 пациентов с COVID-19

Российские автоконцерны заявили о рисках в случае изменения утильсбора в Казахстане

Российские автоконцерны заявили о рисках в случае изменения утильсбора в Казахстане
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });