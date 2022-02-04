Архив Эдуарда Лимонова продан на торгах за 10 млн рублей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Письма, рукописи, фотографии и другие мемориальные предметы, связанные с писателем и политиком Эдуардом Лимоновым (Савенко), проданы во время торгов аукционного дома "Литфонд" за 10 млн рублей.

"Результаты превзошли все ожидания. В ходе торгов было продано 95% лотов и результаты продаж превысили эстимейты примерно в семь раз", - сообщил генеральный директор аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров, слова которого привели в сообщении аукционного дома.

Стартовая цена всех лотов накануне торгов оценивалась в 1,5 млн рублей. Наибольший интерес у покупателей вызвали неопубликованные стихи, цветные фотографии из США, обмеры фигур советских знаменитостей, сделанные Лимоновым, который одно время зарабатывал пошивом джинсов.

"Так, например, схема знакомств: список художников и поэтов с рисунком и рукописью Эдички, относящиеся к 1973 году, ушла с молотка за 240 тысяч рублей (начальная цена 60 тысяч рублей). Два рукописных сборника Лимонова, написанные в 1970-х годах, были проданы по самым высоким ценам: один ушел с молотка за 950 тысяч рублей, второй - за 750 тысяч рублей", - сообщили в "Литфонде".

Тринадцать цветных фотографий Лимонова, сделанные в США, продали за 550 тысяч рублей, а фотография Лимонова и его третьей жены, певицы, писательницы Натальи Медведевой была оценена в 400 тысяч рублей при начальной цене 15 тысяч рублей. Особенность последней фотографии в том, что она была сделана первой после знакомства и опубликована впервые.

Торги прошли 3 февраля.

Эдуард Лимонов умер 17 марта 2020 года в московской больнице на 78-м году жизни.