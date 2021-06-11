Пиджак Эдуарда Лимонова продали на торгах за 1,7 млн рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цветной пиджак, сшитый писателем Эдуардом Лимоновым из 114 лоскутков в 1972 году, был продан на торгах аукционного дома "Литфонд" за 1,7 млн рублей, что превысило первоначальную оценку экспертов в четыре раза, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

"Цветной пиджак, сшитый самим Лимоновым из 114 лоскутков в 1972 году, был одним из последних лотов на аукционе. В ходе борьбы цена на него выросла в четыре раза: торги начинались с 380 тыс. рублей, но в итоге ушел с молотка за 1,7 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Пиджак работы Лимонова с инициалами "Э" и "Л" - уникальный коллекционный предмет, хорошо известный благодаря сохранившимся фотографиям.

Аукционный дом "Литфонд" выставит на продажу лоскутный пиджак писателя Эдуарда Лимонова, который он сшил собственноручно. Торги пройдут 10 июня, стартовая цена лота — 380 тыс. рублей pic.twitter.com/UZejqScqcZ — Znak.com (@znak_com) June 3, 2021

На торгах аукционного дома "Литфонда" также была продана подборка автографов и рукописей из частной коллекции. Список самых дорогих продаж аукциона возглавили первый сборник стихов Осипа Мандельштама "Камень" с автографом автора и большое письмо поэта Николая Гумилева художнику Мстиславу Фармаковскому. Оба лота ушли с молотка за 9,5 млн рублей каждый. В топ-3 продаж также вошла рукопись неопубликованного стихотворения "Ракета" Бориса Пастернака, адресованная Льву Каменеву - ее купили за 7,5 млн рублей.

Всего за два часа торгов в онлайн-формате было продано около 150 лотов на общую сумму порядка 90 млн рублей. Среди самых дорогих и редких продаж оказались также автографы и рукописи Исаака Бабеля (продано за 6 млн рублей), Михаила Кузмина (5 млн рублей), Сергея Есенина (5,5 млн рублей), Гавриила Державина (5,5 млн рублей), Марины Цветаевой (3,2 млн рублей).

Детская сказка про зайчика "Раз, два, три, четыре пять - вышел зайчик погулять", изданная в 1923 году, в интерпретации советского графика Веры Ермолаевой была продана за 1 млн рублей при оценке в 220 тысяч рублей.