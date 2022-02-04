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Вывезенный с улиц Новгорода снег свален в гору высотой с пятиэтажный дом

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде с начала зимы с улиц убрали и вывезли больше 200 тысяч кубометров снега, заявили в ООО "Мехуборка".

По утверждению компании, каждую ночь из города на полигон на Лужском шоссе совершают по 300-400 рейсов грузовики со снегом, в каждом по 20 кубометров снега. Кроме того, снег вывозят утром, днем и вечером. Снежная гора на полигоне достигла высоты пятиэтажного дома и продолжает расти.

В мэрии ранее сообщали, что в городе с начала зимы выпали полторы нормы осадков, и в феврале ожидаются новые снегопады.

2 февраля мэр города Сергей Бусурин получил штраф на 25 тысяч рублей за плохую уборку снега: недостатки заметили в ГИБДД, мэрия вовремя их не устранила. 31 января на 30 тысяч рублей был оштрафован его заместитель Владимир Еремин, курирующий ЖКХ.

Великий Новгород Новгородский областной суд Сергей Бусурин Владимир Еремин ГИБДД Мехуборка

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