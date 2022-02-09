В Новгороде возбуждено дело о падении наледи на женщину с ребенком

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело по факту падения наледи с крыши на женщину с ребенком в коляске, сообщили в областном управлении СК.

Так следователи отреагировали на публикации СМИ о том, что 8 февраля глыба льда сорвалась с крыши четырехэтажного дома № 26 на Октябрьской улице и упала на людей. Женщина 1976 года рождения получила травмы. Ее сын 2020 года рождения не пострадал.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК).