Мэр Новгорода оштрафован за плохую уборку снега

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде мировой суд оштрафовал на 25 тысяч рублей мэра города Сергея Бусурина за плохую уборку снега на улицах, сообщила представитель Новгородского областного суда Мария Воробьева.

Недочеты в уборке снега сотрудники Госавтоинспекции выявили 11 января. Мэрия не обеспечила устранение нарушений, вопреки закону. Суд признал Бусурина виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения (ч.1 ст. 12.34 КоАП) и оштрафовал его.

Комментарием администрации агентство пока не располагает.

31 января заместитель Бусурина Владимир Еремин, который курирует в Новгороде сферу ЖКХ, был оштрафован на 30 тысяч рублей за плохую уборку снега в конце декабря (ст. 19.5 КоАП, невыполнение в срок законного предписания). До этого, в декабре, Еремин был оштрафован на 20 тысяч рублей за плохую уборку дорог.

Штрафы за плохую уборку снега и наледи выписывают и в Петербурге. Там штрафуют как коммунальщиков, так и бизнес, например РЖД или торговцев, за скользкие тротуары рядом с их помещениями и офисами, за сосульки на крышах.