Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:53Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

Мэр Новгорода оштрафован за плохую уборку снега

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В Великом Новгороде мировой суд оштрафовал на 25 тысяч рублей мэра города Сергея Бусурина за плохую уборку снега на улицах, сообщила представитель Новгородского областного суда Мария Воробьева.

Недочеты в уборке снега сотрудники Госавтоинспекции выявили 11 января. Мэрия не обеспечила устранение нарушений, вопреки закону. Суд признал Бусурина виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения (ч.1 ст. 12.34 КоАП) и оштрафовал его.

Комментарием администрации агентство пока не располагает.

31 января заместитель Бусурина Владимир Еремин, который курирует в Новгороде сферу ЖКХ, был оштрафован на 30 тысяч рублей за плохую уборку снега в конце декабря (ст. 19.5 КоАП, невыполнение в срок законного предписания). До этого, в декабре, Еремин был оштрафован на 20 тысяч рублей за плохую уборку дорог.

Штрафы за плохую уборку снега и наледи выписывают и в Петербурге. Там штрафуют как коммунальщиков, так и бизнес, например РЖД или торговцев, за скользкие тротуары рядом с их помещениями и офисами, за сосульки на крышах.

Великий Новгород Новгородский областной суд Сергей Бусурин Владимир Еремин ГАИ

Новости по теме

Новости

Кремль заявил, что не имеет отношения к утечке в прессу ответов США и НАТО

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Потерпевшие по делу SSJ100 потребовали от производителей оборудования 25 млн евро

В СПЧ призвали проверить перевод высказываний Делимханова на наличие угроз

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 17 201 пациента с коронавирусом

Госсекретарь МВД Черногории стал невъездным для России

Пандемия коронавируса

РФ направила в ЕС заявку на присоединение к механизму проверки COVID-сертификатов

Кассация оставила в силе приговор Соболь по "квартирному делу"

Кассация оставила в силе приговор Соболь по "квартирному делу"

Россия попросит Италию выдать задержанного экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Эксперты РКН предупредили о рисках политических протестов в метавселенных

Суд подтвердил заочный арест бывшего депутата Госдумы Сопчука

Суд подтвердил заочный арест бывшего депутата Госдумы Сопчука
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });