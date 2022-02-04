Арест владельца шахты "Листвяжная" продлили на три месяца

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Кемерове продлил срок содержания под стражей основного собственника "Листвяжной", председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева по делу о гибели людей в шахте, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Арест Федяеву продлен на три месяца - до 14 мая", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Федяеву инкриминируют ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия), свою вину при предъявлении обвинения он не признал.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ), фигуранты арестованы.

15 декабря стало известно о задержании Федяева, генерального директора холдинга Геннадия Алексеева, технического директора Антона Якутова и главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова.

По данным СКР, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия).

15 декабря Федяев по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, был арестован до 14 февраля 2022 года.

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.