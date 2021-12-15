Суд в Кемерове арестовал владельца шахты "Листвяжная"

По делу о гибели людей на шахте также арестован гендиректор холдинга "СДС-Уголь"

Михаил Федяев Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте основного собственника "Листвяжной", председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева по делу о гибели людей в шахте, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Федяев по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, арестован до 14 февраля 2022 года.

Ему инкриминируют ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия), свою вину при предъявлении обвинения Федяев не признал.

Адвокат бизнесмена заявил журналистам, что решение суда будет обжаловано.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте генерального директора "СДС-Угля" Геннадия Алексеева.

Алексеев по ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, арестован до 25 января 2022 года.

Ранее в среду стало известно, что Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова и технического директора АО ХК "СДС-Уголь" Антона Якутова.

Якутов и Лобанов по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, арестованы до 25 января 2022 года. Им инкриминируют ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Оба фигуранта при предъявлении обвинения не стали признавать вину.

Трагедия на шахте "Листвяжная"

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ), фигуранты арестованы.

15 декабря стало известно о задержании Федяева, Алексеева, Якутова и Лобанова.

По данным СКР, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия).

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.