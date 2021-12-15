Главный инженер шахты "Листвяжная" и техдиректор "СДС-Угля" арестованы

Технический директор компании "СДС-Уголь" Антон Якутов Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Кемерова удовлетворил ходатайство следствия об аресте главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная" Анатолия Лобанова и технического директора АО ХК "СДС-Уголь" Антона Якутова по делу о гибели людей при ЧП, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Якутов и Лобанов по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, арестованы до 25 января 2022 года. Им инкриминируют ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Оба фигуранта при предъявлении обвинения не стали признавать вину.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. 13 декабря на поверхность подняли последнее тело. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси.

Следствие по делу о гибели рабочих шахты "Листвяжная" предъявило обвинения задержанным топ-менеджерам предприятия и двум чиновникам Ростехнадзора по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 217 УК РФ), а также о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 293 УК РФ), фигуранты арестованы.

15 декабря стало известно о задержании председателя совета директоров АО ХК "СДС-Уголь" Михаила Федяева, гендиректора холдинга Геннадия Алексеева, технического директора Якутова и главного инженера шахты Лобанова.

По данным СКР, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия).

"Листвяжная" входит в компанию "СДС-Уголь". В настоящее время 50% акций принадлежит президенту холдинга СДС Федяеву, 25% акций - Владимиру Гридину и 25% акций - Андрею Гридину.