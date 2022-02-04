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Пользователи "ВКонтакте" стали жаловаться на сбои

Также есть сбои в работе некоторых мессенджеров и телеком-операторов

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Пользователи "ВКонтакте" столкнулись со сбоем в работе соцсети, показывают данные сервиса DownDetector, которые отслеживает проблемы в работе интернет-ресурсов.

Проблемы с доступом к соцсети начались около 18:40. Пользователи жалуются как на проблемы с работой веб-версии "ВКонтакте", так и с мобильным приложением соцсети.

"У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой "ВКонтакте", мы оперативно восстанавливаем работу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "ВКонтакте".

DownDetector также отмечает сбои в работе операторов связи МТС, "Ростелеком" и Tele2, соцсети Instagram, а также мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Абоненты Tele2 и МТС чаще всего жалуются на проблемы с мобильным интернетом, но у некоторых нет и телефонной связи. Клиенты "Ростелекома" сообщают о проблемах со стационарным интернетом, отсутствии сигнала или о "полном блэкауте".

WhatsApp не отправляет сообщения, у некоторых пользователей не работает приложение, также есть жалобы на невозможность авторизоваться. У Telegram проблемы с подключением к серверу, отправкой сообщений и работой приложений.

Пользователи Instagram сообщают о сбоях с доступом к сайту и приложению.

Примерно в это же время "СПБ биржа" сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя.

ВКонтакте Ростелеком МТС СПБ биржа Instagram Tele2 Whatsapp

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