"СПб биржа" восстановит торги после трехчасового сбоя

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - "СПб биржа" сообщила, что восстановит торги в 22:00 после трехчасового сбоя.

Торги были прерваны в 19:00. Причина сбоя до сих пор выясняется.

1 ноября 2021 года биржа в 7 утра на полчаса приостанавливала торги иностранными ценными бумагами.

27 августа компания прерывала торги почти на час - с 16:29 до 17:29.

20 апреля 2021 года биржа приостанавливала торги с 00:00 по 1:20 из-за задержки в системе распространения сообщений, которая отвечает за внутреннюю передачу данных внутри ядра системы проведения торгов. 19 апреля, на утренних торгах биржи также произошел сбой: до 8:44 по некоторым инструментам могли некорректно рассчитываться значения динамических лимитов, что приводило к невозможности выставления заявок или заключению сделок по ценам, отличным от рыночных.

ПАО "СПБ биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении находятся более 1,8 тысячи ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Торги на "СПБ бирже" проходят с 7:00 до 2:00.