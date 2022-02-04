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"СПБ биржа" приостановила торги из-за сбоя

"СПБ биржа" приостановила торги из-за сбоя
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" сообщила, что приостановила торги с 19:00 из-за технического сбоя.

Причины сбоя компания выясняет.

О времени возобновления торгов ценными бумагами биржа сообщит дополнительно.

Последний сбой на бирже наблюдался 1 ноября 2021 года, тогда в 7:00 на полчаса были прерваны торги иностранными ценными бумагами.

До этого крупный сбой в работе биржи наблюдался 27 августа 2021 года, когда торги прерывались с 16:29 до 17:29.

Ранее - 20 апреля - биржа приостанавливала торги на больший срок - с 00:00 по 1:20 . "Сочетание некоторых факторов вызвало задержку в системе распространения сообщений, что привело к приостановке торгов. Система распространения сообщений отвечает за внутреннюю передачу данных (внутри ядра системы проведения торгов)", - пояснили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

Накануне, 19 апреля, на утренних торгах биржи также произошел сбой: до 8:44 по некоторым инструментам могли некорректно рассчитываться значения динамических лимитов, что приводило к невозможности выставления заявок или заключению сделок по ценам, отличным от рыночных.

ПАО "СПБ биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении находятся более 1,8 тысячи ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.

Торги на "СПБ бирже" проходят с 7:00 до 2:00. В утреннюю сессию (7:00 - 10:00) торгуется 100 наиболее ликвидных акций. В первой половине дня ликвидность формируют российские участники рынка, алготрейдеры и маркет-мейкеры. С открытием американского рынка к внутренней ликвидности добавляются котировки ведущих американских площадок.

СПБ биржа Петербург

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