Запущенный в интересах Минобороны РФ космический аппарат выведен на орбиту

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Космический аппарат в интересах российского военного ведомства выведен на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Стартовавшая сегодня, 5 февраля, в 10:00 по Москве с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России", - отметили в ведомстве.

В департаменте добавили, что старт "Союза-2.1а" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

По его данным, аппарат принят на управление наземными средствами ВКС.

Отмечается, что с ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Как сообщили журналистам в Минобороны, "бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме".

Аппарату был присвоен порядковый номер "Космос-2553". В министерстве добавили, что он оснащен вновь разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц.

Как сообщили в департаменте, разгонный блок "Фрегат", который в составе "Союза-2.1а" вывел на орбиту космический аппарат, сведен с целевой орбиты. Эти операции провели специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова.

В военном ведомстве рассказали, что увод разгонного блока был осуществлен за счет включения двигательной установки для придания импульсов, необходимых для его сведения с орбиты космического аппарата.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1а" был осуществлен в субботу в 10:00 по Москве боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк). Это первый пуск ракеты "Союз-2" в 2022 году.