В Средиземное море вошел крейсер ВМФ РФ "Маршал Устинов"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Крейсер Северного флота "Маршал Устинов" в понедельник, пройдя пролив Гибралтар, вошел в Средиземное море, сообщило военное издание Naval News.

До этого, по данным Северного флота, "Маршал Устинов" вместе с фрегатом "Адмирал Касатонов" выполнял поставленные задачи в северо-восточной Атлантике. Отряд боевых кораблей Северного флота провел учение по отражению атак авиации условного противника в северо-восточной части Атлантического океана, сообщил в минувшую пятницу флот.

Как сообщало Минобороны РФ, в начале февраля в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе прибыл отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов.

Он состоит из БДК "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и "Калининград". Корабли, завершив переход вокруг Европы, прибыли в восточную часть Средиземного моря в рамках учения ВМФ России.

Кроме того, в начале февраля, пройдя Суэцкий канал, в Средиземное море вошел отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ во главе с флагманом - ракетным крейсером "Варяг".

В состав отряда, помимо крейсера "Варяг", входят большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". Они вышли в дальний поход из Владивостока в декабре 2021 года.

25 января Минобороны РФ сообщило, что отряд провел в западной части Аравийского моря учения с кораблями КНР. До этого в Аравийском море "Варяг" и "Адмирал Трибуц" приняли участие в российско-индийских военно-морских учениях PASSEX и российско-ирано-китайских учениях CHIRU-2022.