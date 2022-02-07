Боевые корабли Северного флота вошли в Средиземное море

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Северного флота, пройдя через Гибралтарский пролив, вошел в Средиземное море, сообщила пресс-служба флота.

В составе отряда ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". Их экипажи примут участие в межфлотском учении и отработают взаимодействие с военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов.

4 февраля в Минобороны сообщили, что в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе прибыл отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов.

Он состоит из БДК "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец", "Оленегорский горняк", "Королев", "Минск" и "Калининград". Корабли, завершив переход вокруг Европы, прибыли в восточную часть Средиземного моря в рамках учения ВМФ России.

Кроме того, в начале февраля, пройдя Суэцкий канал, в Средиземное море вошел отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом - ракетным крейсером "Варяг".

В состав отряда помимо крейсера "Варяг" входят большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". Они вышли в дальний поход из Владивостока в декабре 2021 года.

25 января Минобороны сообщило, что отряд провел в западной части Аравийского моря учения с кораблями КНР. До этого в Аравийском море "Варяг" и "Адмирал Трибуц" приняли участие в российско-индийских военно-морских учениях PASSEX и российско-ирано-китайских учениях CHIRU-2022.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов и свыше 10 тысяч военных.

Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сказали в Минобороны.